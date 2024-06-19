Льготникам вместо земли будут выдавать миллион

Законопроект о возможности замены предоставления земельного участка в собственность на денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей внесен в Законодательное собрание Севастополя и будет рассмотрен на ближайшем заседании.

Изменения в местный закон хотят внести из-за того, что количество граждан льготных категорий, стоящих на учете на получение земельного участка под индивидуальное строительно, в городе много, а свободной земли почти нет.

Так по состоянию на 10 июня количество льготников, ожидающих свою очередь на получение земельного участка, составило 8362 человека. Из них участников СВО — 8199, членов семей погибших (умерших) участников СВО — 105, имеющих трех и более детей — 60, подвергшихся политическим репрессиям и принудительно выселенных из мест постоянного проживания — 2, чернобыльцев — 2.

В целях социальной справедливости

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, изменения в региональный закон вносятся исключительно в целях соблюдения принципа социальной справедливости. Для этого необходимо «установить возможность получения единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность всем категориям граждан, имеющими право на приобретение такого земельного участка в собственность бесплатно, в размере одного миллиона рублей», указано в документе.

Кроме этого снимаются ограничения для детей погибших (умерших) участников СВО, достигших 18-летнего возраста. Для них также предлагается предусмотреть возможность оформления прав собственности на земельные участки или получения выплаты единовременной денежной компенсации.

Также в льготную категорию граждан попадут участники СВО и члены семей погибших бойцов в случае их выезда на постоянное место жительство за пределы Севастополя.

Авторы проекта — губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель парламента Владимир Немцев, все главы парламентских политических партий и главы постоянных комитетов заксобрания.

В проекте закона подчеркивается, что размер единовременной денежной компенсации в сумме одного миллиона рублей установлен с учетом средней кадастровой и рыночной стоимости земельного участка.

Напомним, что после принятия закона о предоставлении бесплатной земли под ИЖС участникам СВО, было выдано 447 земельных участков. Об этом на сайте правительства размещена информация: «В соответствии с документацией по планировке территории осуществлены мероприятия по постановке на кадастровый учет 447 земельных участков для последующего предоставления участникам СВО, членам семей погибших участников СВО». На тот момент (конц 2023 года) в очереди стоял 5091 участник СВО. По четыре сотки выделили в районе сел Полюшко и Осипенко Качинского муниципального округа. Сейчас большое количество этих участков выставлены на продажу. Цены — от двух до двух с половиной миллионов рублей.

Денег нет, но законопроект согласовали

В заключении к проекту закона департамент финансов Севастополя указал, что документом предлагается расширение категорий получателей компенсации взамен предоставления земельного участка. Таким образом, право на компенсацию распространилось на все категории граждан, а не только на участников СВО, а именно — многодетные семьи, репрессированных граждан и чернобыльцев.

Далее в заключении департамента финансов сказано, что предложения о замене земельных участков на денежные компенсации ранее не выдвигались, поэтому затраты на введение новых видов поддержки в бюджет Севастополя на 2024 и плановые 2025 и 2026 год не предусмотрены.

При этом Министерство финансов Российской Федерации законопроект не поддержало в связи с отсутствием обоснования источника компенсации, а также отсутствия источника собственных средств бюджета региона, и отказало в увеличении финансовой помощи из федерального бюджета на данные цели. А без поддержки из федерального центра реализовать данные меры невозможно. Учитывая, что в списке льготников порядка 8,5 тысяч человек, то на компенсацию необходимо всего ничего — 8,5 млрд рублей.

Департамент финансов Севастополя законопроект рассмотрел и как написано в заключении «считает возможным согласовать его с учетом последующих изменений показателей действующего бюджета на текущий период и бюджета очередного финансового периода в части обеспечения расходов по предоставленному законопроекту за счет привлечения дополнительных источников». То есть предполагается, что правительство города найдет денежные средства для этих целей. Это могут быть частные инвестиции или, например, средства от реализации государственного имущества или городской недвижимости.

Есть 100 миллионов

«Люди смогут начать обращаться за выплатой, как только закон вступит в силу. В настоящее время мы уже зарезервировали в резервном фонде правительства 100 миллионов рублей и будем продолжать работу над поиском дополнительного источника финансирования на эту меру поддержки», — дал комментарий губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что это альтернативная мера: «Те люди, которые хотят дождаться земельного участка, остаются в очереди, и этот земельный участок получат. Те, кому деньги нужны по разным жизненным обстоятельствам — получат миллион рублей».