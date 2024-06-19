Историю Новороссии покажут в 5D-кинотеатре в Новом Херсонесе

Первый в России музей Крыма и Новороссии, который строится в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический» в Севастополе, будет оборудован иммерсивными залами, 5D-кинотеатром и другими мультимедийными элементами, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда «Моя история», который курирует создание парка.

«Первый в России музей Крыма и Новороссии — еще один важный объект будущего парка. Уникальный по своему содержанию и наполнению проект станет инновационным для полуострова опытом создания культурно-просветительских центров. Мультимедийное оборудование и классические артефакты, иммерсивные залы с погружением в события эпохи, 5D кинотеатр, инфраструктура и даже само здание поражают своими масштабами», — рассказал представитель фонда.

Он уточнил, что всего будет оборудовано восемь выставочных залов, где будет представлена информация о разных периодах истории этих регионов. Также рядом со зданием предусмотрены смотровые площадки, озеленение территории, фонтаны. Комплекс будет оборудован для маломобильных граждан.

Рассказ об истории Крыма и Новороссии начинается с фасада здания. Оно украшено монументальными горельефами со сценами крещения Руси, обороны Севастополя, Крымской весны и последующего развития полуострова. Также можно увидеть события, касающиеся новых субъектов РФ. Над горельефами на протяжении нескольких лет работали 10 специалистов из мастерских знаменитого российского скульптора Виталия Шанова.

Открыть «Новый Херсонес» обещают в июле 2024 года.