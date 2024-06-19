Голосовать за депутатов можно будет «на пеньках»

В приграничных регионах РФ, в том числе и в Севастополе, выборы в сентябре пройдут с применением придомового голосования.

Выборы в Брянской, Белгородской, Курской областях, в Крыму и Севастополе в сентябре пройдут с использованием двух форм дополнительного голосования, в том числе придомового, решено на заседании ЦИК РФ 19 июня.

В Севастополе голосование за новый состав Законодательного собрания будет проходить три дня: 6, 7 и 8 сентября. Также проголосовать можно будет по интернету.

Впервые голосование в течение трех дней и на придомовых территориях — на выездных избирательных участках — применили в России в период пандемии. Потом этот успешный опыт распространили для организации голосования на новых и прифронтовых территориях, чтобы избежать скопления людей или сделать доступным волеизъявление для жителей населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.