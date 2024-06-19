ЕГЭ по русскому языку три выпускницы сдали на максимум

Стобалльный результат по ЕГЭ по русскому языку показали три севастопольские выпускницы. Об этом на своей странице в соцсети написал губернатор Михаил Развожаев.

Идеально сдали испытание по русскому языку Екатерина Мусиенко, Виктория Стриженко и Мария Мазурец.

Е.Мусиенко – выпускница школы №22. Девушка много раз участвовала в различных творческих конкурсах по русскому языку и литературе, она также увлекается химией и биологией, является призером муниципальной олимпиады по биологии. Мечтает стать врачом.

В.Стриженко оканчивает севастопольскую школу №54. Девушка проявляет многие способности: занимается спортом и изучает иностранные языки. В будущем видит себя юристом.

М.Мазурец из севастопольской школы №58, помимо русского языка, владеет английским, она – призер регионального этапа всероссийских олимпиад по английскому языку и праву.

Девушка также увлеченно занимается хореографией, а год назад приняла участие в конкурсе «Мисс Крым», где стала «Первой вице-мисс».