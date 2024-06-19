27 июня можно пообщаться с главврачами

Главные врачи городских больниц №1, №4, №5 и №9, а также Стоматологической поликлиники и Севастопольского онкологического диспансера проведут публичные встречи с жителями города.

Руководители медицинских учреждений расскажут жителям о работе амбулаторно-поликлинической службы и мерах, направленных на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. На встрече можно будет задать главврачам интересующие вас вопросы, сообщили в департаменте здравоохранения.

Встречи намечены на 27 июня в 16.00:

— для пациентов, прикрепленных к Первой горбольнице, — ул.Адмирала Октябрьского, 19;

— для пациентов, прикрепленных к Городской больнице №4, — с.Верхнесадовое, ул.Севастопольская, 82;

— для пациентов, прикрепленных к горбольнице №5, — детская поликлиника, ул.Ленина, 20;

— для пациентов, прикрепленных к горбольнице №9, — в здании администрации Балаклавского МО, ул.Новикова, 14;

— главный врач Стоматологической поликлиники №1 проведет встречу в конференц-зале Стоматологической поликлиники (1-й этаж) на ул.Бутакова, 40;

— главный врач Севастопольского онкологического диспансера — на ул.Ерошенко, 13.