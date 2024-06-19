22 июня проводят акцию «Свеча Памяти»
Музей обороны Севастополя приглашает жителей и гостей города-героя принять участие в мемориальном мероприятии в ночь на 22 июня и зажечь свечи у знака на ул.Нефедова в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.
Начало акции в 2.30, продолжительность 20 минут.
Севастополь одним из первых принял на себя удар фашистской авиации 22 июня 1941 года. В 3.13 утра на фарватер Главной базы Черноморского флота посыпались магнитно-акустические мины. Одна из них упала на дом по улице Подгорной (ныне это ул.Нефедова). От взрыва погиб 21 человек, а 136 получили ранения.