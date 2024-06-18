Жить в России будут долго и активно

Для выполнения национальных целей развития по сбережению граждан России, укреплению их здоровья и повышению благополучия Правительство разрабатывает новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Главным его результатом должно стать существенное увеличение долголетия наших граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по подготовке нацпроекта 18 июня.

В прошлом году средняя продолжительность жизни в стране выросла до 73,5 лет. Это больше, чем во времена СССР и новой России. Глава кабинета министров напомнил о новых целях от президента. «К 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 — приблизиться к 81 году», — подчеркнул М.Мишустин.

В состав нового национального проекта войдут 11 федеральных. Это в первую очередь касается модернизации первичного звена здравоохранения, развитие федеральных медицинских организаций, внедрение передовых технологий, подготовка кадров.