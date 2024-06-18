Волонтеры пекут тысячи пирожков и булочек

Севастопольские волонтеры испекли и отправили в зону СВО тысячи пирожков, пирогов, кексов и булочек. А на дни рождения своих подшефных — делают именные торты.

— Выпечка, которую мы отправили «за ленточку», исчисляется у нас десятками тысяч. Поначалу моим фирменным блюдом были пирожки с тушеной капустой. Сразу нужно испечь много — 400 или 500. Мы узнаем об отправке буквально за два дня и всё нужно делать быстро. Мой рекорд — 730 пирожков за пару дней, — рассказала руководитель движения «СВО-выпечка» Мария Кутявина.

«СВО-выпечка» — это самое вкусное подразделение огромного волонтерского движения «ZАЩИТНИКАМV2022». В нем состоит около 160 человек, а самые активные — четверка девушек. Они не профессиональные повара. После работы и в выходные они пекут у себя дома пирожки, пироги, булочки и торты. И делают это за свой счет. По словам М.Кутявиной, их подразделение не объявляет сборы денег и никого не просит о помощи, но если появятся желающие помочь, помощь примут с благодарностью.

— Я девочкам пишу в группе, что вот такого-то числа мы едем «за ленточку». Ребята на СВО очень скучают по дому, а мы можем передать им частичку домашнего тепла. Я и сама начала ездить в зону СВО: отвожу гуманитарную помощь. Печь я перестала, потому что времени катастрофически не хватает. Мне ребята пишут список потребностей и как-то сказали: «Маша, там у бойца День рождения, может кто-то тортик испечь?» Так мы и стали поздравлять ребят с днями рождения, — объяснила руководитель подразделения.

Волонтер Мария Денисова в последнее время так часто печет торты, что может уже претендовать на звание профессионального кондитера. Ее выпечку называют волшебной и волонтеры, и военнослужащие. В основном, она выпекает «Парня Кучерявого» на сгущенке и сметане и «Черного принца». Популярностью также пользуются «Медовик» и «Наполеон».

— Если бы видели глаза мальчишек при виде торта! Они же думают, что никто не в курсе, что у них День рождения, а тут такой сюрприз! Я помню, один боец даже расплакался. Он говорит: «Не ожидал! Это так приятно», — вспоминают волонтеры.

Такая реакция военнослужащих придает девушкам сил и желания печь еще и еще. Кроме тортов, коронными блюдами второй девушки-волонтера тоже Марии поначалу были кексы, она их готовила по 150 штук сразу. Потом освоила тертые пироги с вареньем, шарлотки, слойки с картошкой, курицей и капустой.

— Совмещать выпечку с основной работой не трудно, было бы времени побольше в сутках. Я прихожу с работы, становлюсь у плиты и и где-то до часу ночи пеку, потому что знаю, выпечку ждут, — говорит М.Денисова.

Ее активно поддерживает семья — муж закупает продукты, а дети самостоятельно пекут для военнослужащих вафли и печенье.