Улицу Киянченко заливают сточные воды

Жители улицы Киянченко живут без центральной и ливневой канализации, из-за чего их жизнь время от времени становится невыносимой.

В очередной раз улицу, расположенную в центральной части города, залили сточные воды, образовав глубокие зловонные лужи.

Сточные воды текут по Киянченко уже давно, собираясь у домов №60, 62, 64.

В городские коммунальные службы с просьбой помочь и «сделать хоть что-нибудь» жители улицы обращались неоднократно, даже собирали всей улицей подписи. Еще взывали к окружному депутату, которая также не помогла, из-за этого фамилия народной избранницы напрочь стерлась из памяти жителей.

Недавно еще одно обращение они написали в телеграм-чат замгубернатора Евгения Горлова, как вопль отчаяния и надежды, что кто-то наконец-то их услышит. Но и оттуда ответа пока нет.

Как рассказал житель улицы Игорь, когда-то жильцы попытались решить проблему своими силами: сначала у края улицы устроили бетонную канавку, куда вывели стоки из частных домов. Потом по улице даже проложили трубу, которая выносили нечистоты в ливневую канализацию на улице Карантинная.

— Изначально рассчитывали на дождевую воду, а по факту по трубе в канавке потекли помои, — вздохнул Игорь.

Все было бы ничего, если бы не случившийся однажды порыв трубы магистрального водопровода, которая зарыта в землю под канавкой. Чтобы залатать водопроводную трубу, прибывший к месту порыва экскаватор водоканала разрыл землю, уничтожив канавку вместе с трубой-ливневкой. С тех пор порывы трубы стали происходить часто, что и понятно — стоки просачиваются в воду и разъедают трубу водопровода, экскаватор снова разрывает грунт, после чего земля проседает, образуя впадины, заполняющиеся сливными стоками. Некоторые лужи, глубиной по 10-15 сантиметров стоят на улице постоянно, того и гляди, лягушки заведутся.

— Стыдно, ведь это самый центр города, до состояния которого, похоже, никому и дела нет, — констатировала жительница улицы Марина.