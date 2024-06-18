У водолазов будет свой Ушаков

В севастопольском учебном центре подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ установят бюст адмирала Федора Ушакова.

«Доставили в Учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского Флота в Севастополе бюст адмирала Ф.Ф.Ушакова. Идет подготовка к установке и торжественному открытию бюста великого флотоводца», — сообщил сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Колбин.

О сроках торжественного открытия бюста С.Колбин не сообщил. В секрете остается и кто автор этого произведения.