Сосны на проспекте Генерала Острякова пытаются спасти

Об этом 13 июня на заседании Законодательного собрания сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

Критическое состояние сосновых лесов и аллей, расположенных в городской черте Севастополя, в течение нескольких лет вызывает беспокойство общественности и биологов. Погибают сосны на Жидилова, Сапун-горе, в Ушаковой балке, урочище Ласпи и других живописных местах города.

Некогда образцовая сосновая аллея на проспекте Генерала Острякова за последний год фактически погибла. После многократных обращений севастопольцев в Севприроднадзор, там разработали план по спасению.

«Действительно, проводились обследования. Мы привлекали специалистов из федеральных учреждений, подведомственных Рослесхозу, чтобы максимально подробно объективно оценить состояние насаждений. К сожалению, многие насаждения старовозрастные и они растут в достаточно сложной для хвойных насаждений территории, там высокая загазованность — это автомобильная дорога», — объяснила проблему глава природоохранного департамента.

По ее словам, в результате исследований была выявлена причина усыхания деревьев, а также разработан план их обработки и подкормки. Мероприятия по уходу доверили ГБУ «Парки и скверы», которое теперь занимается спасением деревьев.

«Я уверена, что ближайшие год-два мы должны увидеть положительный результат. Но кроме этого, мы планируем и обновлять хвойные насаждения на проспекте Генерала Острякова, несмотря на то, что хвойным там нелегко, но все-таки это уже достаточно сложившаяся территория, которую мы с другими насаждениями не представляем. Поэтому мы подберем сосны более устойчивые к произрастанию на этой территории», — пообещала Ю.Гаврилова.