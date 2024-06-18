Шестеро стариков хотели лучше слышать и поверили мошеннице

С февраля 2019 года по май 2020 года, имея специальные знания по проверке слуха и навыки по подготовке слепков для изготовления слуховых аппаратов, жительница Балаклавы 1967 года рождения предлагала пожилым людям услуги по приобретению и ремонту слуховых аппаратов. Используя сложившиеся доверительные отношения с пожилыми людьми и злоупотребляя их доверием, она получила от шести потерпевших в общей сложности более 500 тысяч рублей. Слуховых аппаратов пострадавшие не дождались.

Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей и удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденной материального ущерба, причиненного преступлениями. Часть ущерба женщина возместила в ходе рассмотрения уголовного дела. Приговор суда вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.