Росгвардейцы спасли утопающих

В Севастополе росгвардейцы не при исполнении спасли пару, отправившуюся на морскую прогулку в шторм.

«В свободное время от службы сотрудники спецподразделения Росгвардии, находясь на одном из пляжей Севастополя, заметили, как мужчина и женщина перевернулись на плавучем средстве и не могли самостоятельно выбраться из воды. К тому времени ухудшилась погода и поднялись волны», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мужчина и женщина уже начали паниковать, но к ним на помощь подоспели росгвардейцы. У пострадавших наблюдались признаки переохлаждения. Росгвардейцы вызвали сотрудников МЧС для дальнейшего оказания помощи.