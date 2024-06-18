Полицейские накрыли крупную сеть казино с миллиардным оборотом

Предварительно установлено, что злоумышленники занимались криминальным бизнесом с 2021 года. Они арендовали помещения на первых этажах зданий в крупных городах Крыма. В незаконной игорной деятельности были задействованы более 50 человек. Суточный доход группировки составлял более трех миллионов рублей.

«Задержаны два организатора, а также IT-специалист, который обеспечивал работу игровых залов, устанавливал на терминалы программное обеспечение и настраивал коэффициенты выигрыша. В ходе обысков полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии изъяли порядка 150 единиц игрового оборудования, денежные средства в размере около 2,5 млн рублей, кассовую технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое организаторов азартных игр заключены под стражу, их сообщница — под домашним арестом. Третий предполагаемый организатор — житель Ставропольского края — объявлен в федеральный розыск.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что сообщники оборудовали игровые залы на территории Симферополя, Ялты, Алушты, Керчи, Евпатории, Белогорска и Бахчисарая. По имеющимся сведениям, незаконная деятельность велась задержанными и в других регионах России. Известно о более чем 300 подобных заведениях. За время их работы незаконный доход составил более миллиарда рублей.