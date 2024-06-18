Отравились консервированной фасолью

Около 150 человек в Москве, Нижегородской области и Татарстане госпитализированы в больницы с признаками ботулизма. Следственный комитет РФ выясняет, в какие еще регионы могли поступить опасные консервы.

Массовое отравление готовой едой через службы доставки произошло сразу в трех российских регионах. Некоторые пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В Москве в городские больницы с отравлением обратились более сотни человек. В Нижегородской области госпитализированы 14, в том числе несовершеннолетний, а в Татарстане — более десятка, при этом восемь из них — в реанимации, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Оказалось, что все отравившиеся заказывали еду через службы доставки и ели салат, приготовленный ООО «Локалкитчен». В итоге следователи задержали трех человек — руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина, гендиректора и начальника отдела качества компании «Локалкитчен» Антона Лозина и Елену Машкову.

Работу организаций приостановили, так как Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Возбуждены уголовные дела по статье «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По изъятой во всех указанных регионах продукции назначены необходимые экспертизы. Кроме того, устанавливается, в какие еще регионы потребителям могла поступить опасная для здоровья продукция, а также иные лица, которые пострадали в результате ее употребления», — сообщили в Следкоме.

Все уголовные дела переданы в производство Главного следственного управления для дальнейшего расследования.

Предположительно, причиной массового отравления стала консервированная красная фасоль.

Ботулизм — это тяжелая токсическая инфекция, характеризуется поражением нервной системы. Продуцирующие ботулотоксин бактерии могут жить при отсутствии кислорода, в том числе в консервах, произведенных с нарушением технологии.

Токсин парализует мышцы и нарушает глотание и дыхание. Первые симптомы — слабость в теле, ухудшение зрения, потеря концентрации, сухость во рту, рвота — могут проявляться от шести часов до восьми дней после того, как бактерия попала в организм.

Лечится ботулизм только введением специальной вакцины, поэтому при первых признаках интоксикации нужно обратиться за медпомощью.