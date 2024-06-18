Мигрантам даже с патентом работать не разрешат

В Севастополе собираются запретить мигрантам работать в определенных отраслях. Соответствующий указ губернатора подготовлен и проходит необходимые экспертизы.

В конце апреля городское правительство сообщило о подготовке проекта указа губернатора Севастополя «Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города Севастополя, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности».

Планируется, что данная мера поможет ограничить использование труда мигрантов в городе, создать больше рабочих мест для местных жителей и тем самым снизить социальную напряженность. Документ уже прошел антикоррупционную экспертизу.

— Сейчас документ проходит оценку регулирующего воздействия, затем будет отправлен на согласование в правовое управление, затем — губернатору. Точные сроки, когда выйдет указ я пока назвать не могу. Процесс движущийся, — сообщил «Севастопольской газете» начальник управления занятости ДТСЗН Севастополя Сергей Махонин.

Аналогичный указ в апреле приняли в Республике Крым. До конца 2024 года мигрантам будет запрещено работать в 35 сферах экономической деятельности. Иностранцы не смогут заниматься образовательной деятельностью, производством пищевых продуктов, рыболовством и оптовой торговлей, исключая оптовую продажу авто- и мототранспорта.

Такие меры регионы стали принимать после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", который произошел в марте 2024 года. Исполнители теракта оказались мигрантами.