Книга «Павший севастопольский гарнизон» рассказывает о героях-милиционерах

Книгу Александра Неменко и Ольги Кашицыной издали в Симферополе. Автором идеи рассказа о «Павшем севастопольском гарнизоне» является бывший руководитель УМВД города Павел Гищенко.

А.Неменко же называет данное книжное издание Книгой Памяти, увековечивающей имена севастопольских и крымских милиционеров, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Как выяснилось, сохранилось совсем не много документов, которые отражали бы подвиг сотрудников правоохранительных органов, которые сражались в годы войны за жизни и благополучие советских граждан.

При написании книги использованы документы из архивов Крыма, Украины, России и Германии. Авторам довелось не только изучить имеющиеся материалы, но и сопоставить данные, содержащиеся в них, а также в послевоенных воспоминаниях, дневниках, отечественных и зарубежных документах.

В книге рассказывается о сложных условиях, в которых сотрудники Министерства внутренних дел боролись с внешним и внутренним врагом.

«Благодаря этой работе достоянием общественности стали ранее неизвестных факты из летописи войны. В результате список милиционеров-защитников города, погибших или пропавших без вести, увеличился более, чем в два раза и на сегодняшний день содержит 251 фамилию», — написал в предисловии Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

В создании книги приняла действенное участие сотрудник Мемориального комплекса «35 Береговая батарея» Светлана Желток, оказав неоценимую помощь в поиске документов в Объединенных базах данных с целью установления судеб сотрудников милиции.