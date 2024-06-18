Известен на материке, а наградили в Севастополе

Во время награждения совершенно заслуженно прозвучало, что по произведениям В.Горбаня поставлены десятки спектаклей во многих городах России. Кроме того, в шутку было отмечено, что впереди у автора — постановки на других планетах.

В этом есть доля правды, пьесы В.Горбаня много лет активно ставят в других регионах и даже за рубежом. Его имя больше знают в Москве, Санкт-Петербурге, за границей, чем в Севастополе. На вопрос, почему так, сам драматург обычно скромно прячется за привычным объяснением: мол, предлагал свои пьесы местным театрам, да как-то не сложилось.

— Вот такой парадокс: меня знают за пределами родного города, а награду вручили здесь, — прокомментировал «Севастопольской газете» В.Горбань факт награждения.

При этом он сказал, что никаких особых подвижек в этом отношении за последнее время не произошло. Дескать, в Симферополе обещают к Новому году поставить одну из его пьес, а в Севастополе все остается по-прежнему. Да он бы и рад всеми силами способствовать развитию культуры в любимом городе, но, к сожалению, не от него это зависит.

— Вот если бы у нас хоть капельку прислушивались к авторам, но такое было разве что в советское время. А сейчас можно только посетовать, — сетует В.Горбань.

Как выяснилось, к званию его представило местное отделение Союза писателей России, награду вручил губернатор Михаил Развожаев, который, пожимая руку драматургу, был лаконичен: «За ваш труд!»