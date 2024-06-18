Гимн женщине и любви прозвучит со сцены

В последний день июня на сцене театра им.Луначарского состоится премьера. Моноспектакль «Монолог женщины» сыграет заслуженная артистка Севастополя и Крыма Татьяна Бурнакина в сопровождении Военного оркестра Севастопольского полка войск Национальной гвардии.

В основу моноспектакля легла поэма Роберта Рождественского. «Монолог женщины» был опубликован в сборнике стихов «Это время» в 1982 году, а в 1985 году на текст поэмы Микаэл Таривердиев написал монооперу «Ожидание».

Поэма — своеобразное откровение поэта, написанное от лица женщины, о важности в жизни человека любви и счастья. Это внутренний монолог пришедшей на свидание и ожидающей своего возлюбленного женщины. В ее исповеди раскрывается метафизика любви, поднимаются темы одиночества, смерти, а любовь становится спасением от всех несчастий.

— В советские времена, когда я была маленькой девочкой, Роберт Рождественский написал «Монолог женщины». Я выросла, стала актрисой и вспомнила про этот монолог, заглянула в него и до сих пор не могу понять, как мужчина мог написать такой женский монолог! Он написал о чистой любви, о нежности к женщине, о ее внутреннем переживании, — рассказывает актриса Севастопольского академического театра им.А.В.Луначарского Т.Бурнакина.

Содержание поэмы в определенной степени — это «поток мыслей» лирической героини, мучительный внутренний монолог, как маятник, качающийся от романтичного порыва к рациональному решению. Мысли и чувства, которые озвучит со сцены Т.Бурнакина, знакомы каждой женщине, которая силой своей любви способна не только подарить крылья и вдохновение своему мужчине, но и дать смысл самой жизни.

— Любовь — это жизнь, в которой должно быть все гармонично. Любовь может быть к Родине, к матери, к родителям, детям, внукам, и это все вместе отождествляет одно единственное целое и цельное, — утверждает актриса.

Работа над спектаклем длится уже два месяца. Скоро его представят на большой сцене театра. Кроме поэмы в спектакле также прозвучат песни на другие стихи Р.Рождественского. Зрители услышат их в музыкальном сопровождении Военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии РФ под управлением Валентина Таева.

В спектакле будет использованы большой ряд композиций разного жанра, прозвучат произведения Андрея Петрова из любимых советских фильмов, старинный вальс, классические произведения, в том числе отрывок из оперы Масканьи «Сельская честь».

По словам В.Таева, уникальность постановки в том, что на сцене будет работать только один актер и целый оркестр, а каждое музыкальное произведение скрупулезно подобрано к происходящему на сцене.