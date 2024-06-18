Дорога Симферополь – Джанкой стала частью федеральной трассы «Новороссия»

«В Республике Крым завершилась передача в федеральную собственность автомобильной дороги Симферополь — Джанкой. В оперативное управление подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» принят участок автомобильной дороги Симферополь — Джанкой протяженностью 118 км, который стал частью федеральной трассы Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь», — цитирует сообщение ТАСС.

На данном участке преимущественно обустроено двухполосное движение. В ближайшее время будет проведена диагностика участка для определения отрезков, где, возможно, необходимо провести ремонтные работы.

«Дорога Симферополь – Джанкой является продолжением трассы Р-280 — это часть Азово-Черноморского маршрута. Она имеет огромное значение для развития всей республики, и наша первоочередная задача — выполнить необходимый перечень мероприятий для повышения транспортно-эксплуатационного состояния автодороги. Прежде всего работа нацелена на обеспечение безопасности и комфорта на дороге для всех участников движения», — приводит пресс-служба слова начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Никиты Храпова.

Федеральная дорога Р-280 «Новороссия» протяженностью 635,6 км проходит по территориям Ростовской области, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым. Автодорога обеспечивает выходы к портам Черного и Азовского морей, транспортно-логистические связи с крупными промышленными центрами.