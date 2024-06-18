Девять севастопольских выпускников получили 100 баллов по математике
Еще девять выпускников севастопольских школ получили высший результат по ЕГЭ по математике. Четверо из них — девушки.
Трое стобалльников — выпускники лицея-предуниверсария СевГУ: Полина Ушакова, Роман Субботин, Богдан Долбенков.
Два выпускника — Анна Полякова и Артем Михайлов — получили максимально возможный результат по ЕГЭ, завершают учебу в гимназии №7.
Ксения Жумикова — выпускница гимназии №1 им.Пушкина, Александр Приходько представляет Севастопольскую школу №37, Александра Хомутова выпускается из стен Инженерной школы, а Павел Романько — Севастопольского кадетского училища.