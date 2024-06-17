Вода на Черноморском побережье прогрелась до июльских значений

«Температура воды прогрелась до очень высоких значений, которые не характерны для этого времени года. В Анапе, Туапсе и Сочи сейчас уже 24 градуса, в Геленджике — 25. Это июльские, даже для начала августа такие температуры характерны, очень высокие температуры», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на Крымском побережье температура воды немного ниже, но также не характерна для этого времени. Так, в Алуште она составляет плюс 20 градусов, в Ялте и Феодосии — плюс 21-22. «Температура приближается к тому порогу, когда можно объявлять купальный сезон и в Крыму», — сказал Р.Вильфанд.