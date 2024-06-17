Реставрацию ЦКБ «Черноморец» предлагают обсудить на депутатских слушаниях

Он сослался на регламент работы депутатов и напомнил собравшимся, что существует такая форма действия Законодательного собрания, как депутатские слушания. Она заключается в обсуждении депутатами законопроектов, договоров, важных политических, экономических, социальных и других вопросов, имеющих высокую общественную и социальную значимость.

— Мне кажется, что у нас назрела необходимость. Просто неудобно отсиживаться и помалкивать по поводу реконструкции и пристройки к ЦКБ «Черноморец», который находится на Большой Морской, — отметил В.Пархоменко и предложил, обсудить этот вопрос и понять, каковы будут последствия предлагаемого строительства, какие риски несет город и что положительного получат севастопольцы от реализации этого проекта.

— Слушать наших коллег сенаторов и депутатов из Государственной думы, говорящих по заученной трафаретной схеме, наверное, абсолютно ни к чему. Предлагаю, провести депутатские слушания. Почему бы нам не изучить глубоко этот вопрос и высказать по нему свое мнение, — предложил депутат.

Обращение было зафиксировано в итоговых документах пленарного заседания.