Проезд с Шевченко на Столетовский закрыт до декабря

Участок дороги от дома №27 на Столетовском проспекте до дома №20 на ул.Тараса Шевченко откроют не раньше 2 декабря. Изначально временное ограничение движения должно было действовать до 2 июня 2024 года.

Соответствующий приказ департамент транспорта издал 17 мая. Такое решение связано с большим объемом работ по строительству кольцевой развязки на данном участке. Это позволяет обеспечить безопасность при проведении работ. Сейчас подрядная организация ведет переустройство сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, сообщили телеканалу «Первый Севастопольский» в дептрансе.

Этот участок дороги перекрыли для транспорта еще 20 ноября прошлого года.

В настоящее время на пересечении ул.Шевченко со Столетовским проездом строится дорожная развязка — одноуровневое четырехполосное кольцо. Госконтракт на в 965,34 млн рублей заключен с ООО «Дорстройкубань-19». Срок исполнения — 19 декабря 2024 года. Средства на строительство выделены Севастополю в форме субсидии Минстроя России.