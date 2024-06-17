Последствия непогоды еще устраняют

К 17 июня в Севастополе удалось наладить все системы жизнеобеспечения города, частично нарушенные непогодой. Однако, по словам первого заместителя губернатора Алексея Парикина. наносы грунта в отдельных районах продолжили убирать и в понедельник. Об этом А.Парикин доложил 17 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По его словам, речь идет о некоторых дворах, парках, большое количество наносов было и на Приморском бульваре

— Большой объем работы еще необходимо провести. В отношении подтопления домовых территорий в частном секторе, пока не на все заявки удалось отреагировать, еще не всем оказали помощь, — доложил А.Парикин, получив поручение губернатора Михаила Развожаева разобраться с этим до конца дня.

В ходе обсуждения также прозвучал призыв тщательнее разбираться и, главное, не формально реагировать на обращение граждан, поступающие в ЦУР (Центр управления регионом).

Замкнутый круг

В качестве примера глава города напомнил об обращениях, поступающих с 2023 года от жильцов на ул.Портовая, 37. Там после ливней систематически подтапливает дом, где проживают два несовершеннолетних ребенка и инвалид. В этот раз дом опять подтопило.

На обращения в департамент городского хозяйства поступает стандартный ответ, что ремонт в доме выполнен в 2019 году, срок гарантийных обязательств истек, ливнеотвод предусмотрен проектом не был, возможность ремонта дороги с устройством системы ливнеотвода будет рассмотрен в 2024 году при выделения финансирования. Горхоз посоветовал звонить в службу «112», дабы там помогли с откачкой воды. Дептранс также отослал в водоканал, потому что у них есть техника, а водоканал направил обратно в дептранс.

— Круг замкнулся, — констатировал М.Развожаев, после чего пригрозил, что за такие ответы будет наказывать непосредственных исполнителей.

Последовавшие объяснения П.Иено о недостатке техники губернатор назвал издевательствами над людьми, подрывающими авторитет коммунальных служб.

Вместо въезда — куча гравия

На Фиоленте инвалиду обещали за месяц оборудовать въезд, но обещание не выполнили. Такая ситуация сложилась по адресу Крепостное шоссе, 14, где проживает инвалид 1 группы, в том числе и ветеран труда, и ребенок войны.

Как прозвучало на совещании, на Фиоленте второй год работает серьезный подрядчик по обустройству тротуаров и велосипедных дорожек. Все хорошо, если не считать высоких 30-сантиметровых бордюров, на неудобство которых пожаловался инвалид. Подрядчик пообещал, что в течение месяца сделает въезд, чтобы была возможность заезжать на коляске. Однако за этот срок успел насыпать лишь кучу гравия.

— Мы всегда идем людям навстречу. Работы будут выполнены, временно сделана щебенка, чтобы потом сделать примыкание асфальта, — попытался прокомментировать ситуацию П.Иено.

— Но человеку обещали сделать через месяц! Надо было сказать, что через два. А так получается, что навалил кучу и пропал. Там надо в целом посмотреть, по аналогичным ситуациям, по всем примыканиям, — указал глава города П.Иено на его заверения, все будет сделано, а то, что до сих порт не сделано, так это по уважительной причине.

— Мне начитку эту не надо делать, вы просто разберитесь и сделайте, чтобы обещания были выполнены, — отреагировал на это губернатор.

Чтобы чушь не писали людям

На этот раз речь зашла о повороте на ТСН «Дорожник», что на Камышовском шоссе. Там забилась ливневка, люди сами сделали какую-то дамбу, отводы. В итоге во время ливня все это прорвало водой, плюс размыло съезд, который они там делали.

— Дамбу — это мы делали. Мы знаем об этом проблемном участке будем разбираться и посмотрим, что там можно сделать. ТСН находится в низине и со всех сторон туда стекает вода, ливневка там не справляется. Придумаем, как сделать, — попробовал оправдать подчиненных П.Иено.

— Эти ситуации надо решать в режиме реального времени и коммуникации посмотрите, чтобы чушь не писали людям, — завершил «разбор полетов», связанных с устранением последствий непогоды М.Развожаев.