Парковки для инвалидов — только для инвалидов!

Как отмечают в пресс-службе севастопольской Госавтоинспекции, в настоящее время участились случаи, когда водители паркуются на местах, отведенных инвалидам, при этом опознавательный знак «Инвалид» на автомобиле отсутствует. За такое нарушение предусмотрен админштраф в 5000 рублей и задержание транспортного средства. Аналогичное наказание последует, если на автомобиле опознавательный знак «Инвалид» установлен без законных оснований.

Напомним, что инвалиды, имеющие льготы по парковке, и их транспортные средства занесены в специальный федеральный реестр, доступный сотрудникам Госавтоинспекиции. При этом, использование опознавательного знака «Инвалид» в процессе движения не обязательно.

Кстати

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает эвакуировать машины со знаком «Инвалид». Такие автомобили на штрафстоянку увозить не будут, а перенесут в ближайшее место, где они не помешают другим участникам движения.