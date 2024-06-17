На сентябрьских выборах можно будет голосовать по интернету

В сентябре на выборах в Законодательное собрание в Севастополе применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

Помимо Севастополя, ЦИК назвал еще 24 региона, где будут голосовать с помощью ДЭГ на федеральной платформе. Онлайн-голосование будет доступно на территории девяти регионов: Алтай, Марий Эл, Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области и город Севастополь. Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. Речь идет о Карелии, Чечне, Чувашии, Алтайском крае, Камчатке, Московской, Свердловской областях, Ненецком автономном округе. Также проголосовать дистанционно можно будет в Коми, Пермском крае, Архангельской, Костромской, Псковской, Смоленской, Томской и Ярославской областях.

В Москве ДЭГ традиционно проведут на собственной электронной платформе.

Напомним, что в Севастополе голосовать (и на участках, и в интернете) можно будет три дня — 6, 7 и 8 сентября.