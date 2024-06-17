Морских роботов научат видеть

СевГУ выиграл грант в размере 10 млн рублей на разработку уникальной открытой библиотеки компьютерного зрения для морских роботов, сообщили в пресс-службе вуза.

«Наша библиотека станет незаменимым инструментом для разработчиков морских робототехнических систем, — рассказал Алексей Кабанов, директор Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем СевГУ. — Она позволит роботам «видеть» и анализировать подводный мир, принимать решения на основе полученной информации. Это большой шаг вперед в развитии морской робототехники».

Проект позволит сделать морских роботов более самостоятельными и эффективными при выполнении таких задач, как картографирование морского дна, поиск затонувших объектов, мониторинг подводных коммуникаций.

В команду разработчиков вошли сотрудники кафедры «Информатика и управление в технических системах» и научно-исследовательской лаборатории «Робототехника и интеллектуальные системы управления». К работе привлечены аспиранты и магистранты СевГУ.

Разработка ведется в два этапа и займет 12 месяцев. По завершении проекта исходные коды библиотеки будут доступны для всех желающих.

«Открытость разработки — наш главный принцип, — подчеркнул А.Кабанов. — Мы хотим, чтобы наша библиотека стала достоянием всего сообщества разработчиков морской робототехники».

Уже сейчас наработки команды используются при создании новых моделей подводных роботов в лаборатории СевГУ. Участие в проекте позволит систематизировать накопленный опыт и значительно ускорить внедрение инновационных технологий в морскую робототехнику.

Проект поддержан Фондом содействия инновациям в рамках конкурса «Код искусственный интеллект».