Договоры на скандальные глэмпинги пытаются расторгнуть

Два договора с арендаторами лесных участков на возведение глэмпингов в живописных местах Севастополя, на которые город по федеральной программе получил 150 миллионов рублей, сейчас расторгают в суде, сообщила директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

После отчета перед заксобранием 13 июня Елена Глотова обратила внимание чиновницы на то, что в размещенных на краю обрыва в Ласпи глэмпингов нет ни системы канализования, ни воды. Отдыхающие там туристы моются и стираются непосредственно в море, а для туалета используют кусты. Депутат поинтересовалась у Ю.Гавриловой, проводит ли департамент природных ресурсов и экологии Севастополя контрольно-надзорные мероприятия за экологической ситуацией в Ласпинской бухте и ее окресностях.

«На сегодняшний день департаментом природных ресурсов ведется работа по расторжению двух договоров аренды лесных участков. Один договор расторгается по соглашению сторон. Мы принудили расторгнуть и вторая сторона согласилась. Второй мы расторгаем в судебном порядке. Причина расторжения — невыполнение условий договора аренды лестного участка. Когда эти договоры заключались, мы выставили достаточно жесткие условия для лесопользователя. Два таких арендатора со своими обязательствами не справились, поэтому эту деятельность мы прекращаем. В том числе и в Ласпи. Сейчас мы за невыполнение договора предъявили неустойку, она более миллион рублей. Взыскиваем в судебном порядке, ну и плюс расторжение», — сообщила Ю.Гаврилова.

А вот производить контроль за загрязнением моря отходами жизнедеятельности туристов, проживающих в глэмпингах и других местах размещения, в полномочия Севприроднадзора не входит. За это отвечает федеральное Черноморо-Азовское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Ранее в местных СМИ неоднократно освещались темы, связанные с созданием глэмпингов на небезопасных склонах в урочище Ласпи, а также на Северной стороне в парке «Учкуевка». Жители выступали категорически против их размещения на территории особо охраняемых природных территорий Севастополя.