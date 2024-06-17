Дистанционного мошенника заставят вернуть деньги

«Прокуратура Гагаринского района Севастополя контролирует ход расследования уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по фактам дистанционного мошенничества в отношении пенсионеров и других социально незащищенных граждан», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В процессе изучения таких дел прокуратура выяснила, что в сентябре 2023 года 79-летняя жительница Севастополя во время телефонного разговора с мужчиной, представившимся работником банка, перевела на указанный им расчетный счет 80 тысяч рублей.

Можно сказать, что женщине повезло. В полиции выяснили, на чей счет поступили ее деньги. В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрят в Агрызском районном суде Республики Татарстан. В свою очередь, прокуратура направила исковое заявление о взыскании с владельца счета 80 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Продолжают верить мошенникам

Почти каждый день севастопольская полиция сообщает о новых жертвах аферистов. И в Крыму ситуация не лучше. Там на их уловки только за последние дни попались 15 человек.

В Симферопольском районе неизвестный, под предлогом заработка в интернете, завладел накоплениями женщины. Житель Феодосии перечислил деньги мошеннику за несуществующие билеты на концерт, а жительнице Бахчисарайского района пришла просьба от знакомого срочно занять денег. Позже выяснилось, что аккаунт приятеля был взломан.

«Семь граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения. Неизвестный, используя переписку в социальной сети, под предлогом покупки детской коляски по объявлению, размещенному жительницей Симферополя, завладел ее денежными средствами», – перечислили уловки аферистов в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

В полиции предупредили, что кроме «старых» схем участились случаи взлома аккаунтов портала «Госуслуг». Мошенники получают информацию в целях постановки на миграционный учет иностранных граждан. Но нужно помнить, что сотрудники портала никогда не звонят пользователям — это могут быть только мошенники.