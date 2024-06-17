Дистанционного мошенника заставят вернуть деньги
Севастопольская прокуратура добивается возврата денег, которые пожилая горожанка перевела дистанционному мошеннику из Татарстана.
«Прокуратура Гагаринского района Севастополя контролирует ход расследования уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по фактам дистанционного мошенничества в отношении пенсионеров и других социально незащищенных граждан», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
В процессе изучения таких дел прокуратура выяснила, что в сентябре 2023 года 79-летняя жительница Севастополя во время телефонного разговора с мужчиной, представившимся работником банка, перевела на указанный им расчетный счет 80 тысяч рублей.
Можно сказать, что женщине повезло. В полиции выяснили, на чей счет поступили ее деньги. В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрят в Агрызском районном суде Республики Татарстан. В свою очередь, прокуратура направила исковое заявление о взыскании с владельца счета 80 тысяч рублей в пользу потерпевшей.
Продолжают верить мошенникам
Почти каждый день севастопольская полиция сообщает о новых жертвах аферистов. И в Крыму ситуация не лучше. Там на их уловки только за последние дни попались 15 человек.
В Симферопольском районе неизвестный, под предлогом заработка в интернете, завладел накоплениями женщины. Житель Феодосии перечислил деньги мошеннику за несуществующие билеты на концерт, а жительнице Бахчисарайского района пришла просьба от знакомого срочно занять денег. Позже выяснилось, что аккаунт приятеля был взломан.
«Семь граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения. Неизвестный, используя переписку в социальной сети, под предлогом покупки детской коляски по объявлению, размещенному жительницей Симферополя, завладел ее денежными средствами», – перечислили уловки аферистов в пресс-службе МВД России по Республике Крым.
В полиции предупредили, что кроме «старых» схем участились случаи взлома аккаунтов портала «Госуслуг». Мошенники получают информацию в целях постановки на миграционный учет иностранных граждан. Но нужно помнить, что сотрудники портала никогда не звонят пользователям — это могут быть только мошенники.