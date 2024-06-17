Часть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли

На территории государственного природного заповедника «Ялтинский горно-лесной» с 17 июня ввели особый противопожарный режим, сообщается на сайте «Заповедный Крым».

«Часть маршрутов ГПЗ «Ялтинский горно-лесной» закрывается на 21 день в связи с прогнозируемым установлением 4-го и 5-го классов пожарной опасности», — говорится в сообщении.

Часть эколого-просветительских маршрутов закрывается согласно рекомендациям указанным в приказе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 31.05.2024 №388 «Об ограничении пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ,в целях обеспечения пожарной безопасности», с учетом прохождения туристического сезона и увеличением рекреационной нагрузки в летние месяцы, для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории ФГБУ «Заповедный Крым».

Кроме того запрещено посещение ряда маршрутов на территории ГПЗ «Ялтинский горно-лесной», где имеется хвойные насаждения. Причина запрета — участившиеся случаи возгораний хвойных молодняков, труднодоступных для пожаротушения.

Часть эколого-просветительских маршрутов все же остается доступной для посещения, при условии выполнения посетителями рекомендаций, необходимых при посещении ООПТ.