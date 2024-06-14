На городской Доске почета — обновление

В День города, по традиции в Севастополе открывают обновленную Доску почета.

Трудовые коллективы и жители удостоены такого признания за значительный вклад в развитие производства, культуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социально-экономическое развитие Севастополя, а также за участие в волонтерском движении.

В этом году на Доску почета занесены:

На Доску почёта занесены:

— внутригородское муниципальное образование города Севастополя Верхнесадовский муниципальный округ (глава – Кравцова Елена Сергеевна);

— трудовой коллектив ГБОУ «Образовательный центр «Бухта Казачья» имени 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова, Ушакова бригады морской пехоты» (директор – Донцова Татьяна Владимировна);

— трудовой коллектив АО «Балаклавское рудоуправление им. А. М. Горького» (генеральный директор – Шмельков Владислав Валерьевич);

— трудовой коллектив ГУП «Водоканал» (директор – Степакин Алексей Вячеславович);

— трудовой коллектив ГБОУ ДО «Севастопольская детская музыкальная школа № 1 имени Николая Андреевича Римского-Корсакова» (директор – Ким Татьяна Аркадьевна);

— трудовой коллектив ГБУ «Специализированный дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» (главный врач – Орехова Ангелина Ивановна);

— трудовой коллектив ООО «Царь-хлеб» (директор – Кисель Алексей Николаевич);

— трудовой коллектив ООО «СУ-82» (генеральный директор – Кагиян Сергей Георгиевич);

— Александрова Наталья Петровна, методист ГБОУ «Центр дополнительного образования «Малая академия наук»;

— Афанасенко Анна Валериевна, воспитатель ГБДОУ «Детский сад № 107»;

— Бабенко Виктор Васильевич, электрогазосварщик 6-го разряда ГУП «Севтеплоэнерго»;

— Васюра Анатолий Яковлевич, водитель категории C, Е участка специальной техники отдела транспорта (специального и служебного) ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова»;

— Виноградова Екатерина Васильевна, руководитель гуманитарной миссии Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии Крымской митрополии Русской Православной Церкви (Московский патриархат);

— Давиденко Руслан Владимирович, тренер-преподаватель ГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по боксу»;

— Жидков Дмитрий Борисович, заведующий терапевтическим отделением стационара – врач-терапевт терапевтического отделения стационара ГБУ «Севастопольская городская больница №9»;

— Кара-Гяур Людмила Борисовна, артист драмы − ведущий мастер сцены ГБУ «Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского»;

— Карякин Александр Михайлович, начальник управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю, полковник полиции;

— Ковалевский Сергей Васильевич, капитан СРТМ-К «Конструктор Байбаков» ООО «Голден Фиш»;

— Коваленко Ольга Михайловна, заместитель председателя Севастопольской региональной благотворительной организации поддержки гражданских инициатив «Защитники», руководитель волонтёрского подразделения «Маскировочные сети из Севастополя с любовью»;

— Мелянский Владимир Андреевич, корреспондент редакции телевидения «Севастопольское телевидение» ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания»;

— Похиленко Роман Владимирович, помощник начальника караула 2-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Севастополю, старший прапорщик внутренней службы;

— Решетова Оксана Викторовна, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»;

— Селёдкин Андрей Анатольевич, старший гальваник цеха 1127 ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота;

— Ткач Алексей Борисович, производитель работ ООО «СпецСтройЭксперт».