Александр Витко — Почетный гражданин Севастополя

Его имя занесено и на мемориальную стену Почетных граждан Севастополя на пл.Нахимова.

Решение о присвоении званий бывшим командующим Черноморским флотом Александру Витко и Игорю Касатонову было принято заксобранием 3 мая. По закону, регалии Почетным гражданам вручают в День города — 14 июня, но 85-летний И.Касатонов не смог приехать на церемонию.

А.Витко, командовавший Черноморским флотом с 2013 по 2018 год, удостоен звания «за особые заслуги в исполнении воинского долга, обеспечение безопасности жителей города Севастополя и сохранение мира на Крымском полуострове в 2014 году».

В своем ответном слове на торжественной церемонии адмирал поблагодарил город за оказанную честь.

— Большое спасибо за оказанную честь! Сегодня я преклоняю голову перед погибшими ребятами во время СВО, перед ребятами, которые сейчас мужественно защищают нашу Родину на линии боевого соприкосновения. Мне очень больно, что я не вместе со своими боевыми товарищами. Но я делал, делаю и буду делать все чтобы наш флот был сильнее. Мы сделаем все возможное и невозможное ради нашей Победы, будущего, счастья наших детей. Да здравствует наша великая Россия! Да здравствует наш самый любимый, самый красивый, самый героический город Севастополь, — цитирует А.Витко пресс-служба заксобрания города.