Выдворили 25 нелегалов

С 3 по 9 июня на территории Севастополя проводилась федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2024»: полиция выявляла нарушения миграционного законодательства и каналы нелегальной миграции в местах проживания иностранцев, работающих на стройках города.

В ходе рейда выявлено 140 административных правонарушений в сфере миграции, выписано админштрафов на общую сумму 259 тысяч рублей. Приняты решения о выдворении 25 иностранных граждан, из которых: 13 — принудительно, с помещением в Центры временного содержания иностранных граждан в других регионах, 12 — в форме самостоятельного контролируемого выдворения. В период проведения мероприятий фактически выдворено (выехало) с территории страны восемь иностранных граждан, которым в установленном порядке закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

В пресс-службе УМВД России по Севастополю сообщили, что мероприятия, направленные на выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства, проводятся в городе регулярно.