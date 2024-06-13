Парня избили нелегальные мигранты

Как сообщалось ранее, в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 16-летний местный житель с заявлением, что его избили неизвестные. Информация об инциденте, произошедшем в Комсомольском парке получила распространение в местных телеграм-каналах и социальных сетях.

В рамках проверки полиция изъяла видеозаписи, опросила свидетелей и провела другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Оперативниками уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю установлены все участники конфликта, произошедшего в детском парке и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Пятеро из них — незаконно находящиеся на территории России граждане государства Центральной Азии.

В отношении нелегальных мигрантов составлены административные материалы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Ленинский районный суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным выдворением с территории РФ в отношении четырех иностранцев. Еще по одному нелегалу материалы проверки переданы в следственный орган для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.