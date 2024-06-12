В «Сказочном королевстве» дипломов лауреатов хватило всем

В Севастопольском театре юного зрителя завершился очередной, теперь уже VIII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство», который проходит при поддержке правительства Севастополя и Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль уже привычно открывает севастопольское лето и дарит настроения настоящего театрального праздника.

Королевское жюри, королевские ведущие, королевские актеры и даже королевские СМИ, – все это уже стало привычным и ожидаемым для юных и взрослых зрителей. Еще одно ожидание было связано с афишей очередного фестиваля, какой она будет в этом году, какие приедут новые театральные коллективы?

На этот раз сюрпризов оказалось много, оттого ожидание вердикта жюри ждали все. И вот («Па-па-па-пам!») заключительный фестивальный день настал, а с ним и долгожданные фестивальные итоги во многих королевских номинациях.

Итак, диплом лауреата в номинации «Королевские традиции» за эмоциональность и красоту народного фольклора получил спектакль «Как Баба-Яга сына женила» (Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой, г. Омск). Лауреатство в номинации «Королевский абсурд» за создание безумия и логики одновременно в спектакле «Сон Алисы» – у феодосийского театра «Парадокс».

Лучшим в номинации «Королевский музыкант» признан Дмитрий Марков (спектакль «Стойкий оловянный солдатик» (Московский детский театр марионеток), а победителем в номинации «Королевская семья» стал Калужский театр кукол, представивший спектакль для малышей «Мышка ищет маму».

Ольгу Долгову назвали победителем в номинации «Королевский художник» за лучшее художественное оформление спектакля «Принцесса, рыцарь и дракон» режиссера Анастасии Пермяковой ( г. Евпатория).

В номинации «Королевская игра» образцовым признан диалог с детской аудиторией в спектакле «Кошачья одиссея» Крымского академического театра кукол, а дипломом лауреата в номинации «Королевская скоморошина» награжден Рязанский областной театр юного зрителя за спектакль «Золотая рыбка». Тверской театр юного зрителя победил в номинации «Королевский дуэт».

Лучшим режиссером названа Марина Есенина (Рязанский областной театр юного зрителя), талантливо поставившая спектакль «Золотая рыбка», а самым королевским артистом –

Сергей Новиков, исполнивший роль в спектакле «Принцесса, рыцарь и дракон» (Крымский государственный театр юного зрителя, г.Евпатория).

Дипломы также вручены в номинациях «Королевское перо», «Королевская рать» и «Королевский мюзикл». Последним признан спектакль «Айболит и Бармалей» Национального молодежного театра Республики Башкортостан им.Мустая Карима (г.Уфа).

Непревзойденным «Королевским злодеем» (отрицательный герой) оказался Дмитрий Половников, исполнивший роль Тролля в спектакле «Стойкий оловянный солдатик» (Московский детский театр марионеток).

Похоже, неоцененных на фестивале не осталось, театральные коллективы покидали фестиваль вполне довольные и исполненные желания в будущем вновь обрести временное подданство «Сказочного королевства» в Севастопольском театре юного зрителя.