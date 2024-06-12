В Севастополе отразили ночную ракетную атаку

«По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — говорится в ночном посте в телеграм канале Михаила Развожаева. Все воздушные цели были уничтожены высоко в небе, большинство из них — над акваторией. Тип сбитых ракет устанавливается.

В службу 112 поступили сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и Юхариной балки. Несдетонировавших суббоеприпасов не обнаружено.

«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — напомнил губернатор.