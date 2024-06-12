В этом году в Крыму будет мало комаров

Засуха от аномальной майской и июньской жары спровоцирует снижение численности всех насекомых на Крымском полуострове, сообщил ТАСС профессор кафедры биологии и зоологии Крымского федерального университета им.Вернадского Сергей Иванов.

«Сейчас идет действительно из ряда вон выходящий год. Водохранилища полные, а травянистая растительность и деревья страдают. Для развития растительности в поверхностных слоях почвы аккумулировалось очень мало влаги, это очень важно. Все склоны сухие, все растения, которые должны сейчас активно цвести, цветут небольшими кустиками, небольшими цветочками. Снижение численности всех насекомых неизбежно в этом году», — сказал он.

По словам ученого, в этому году сократится численность комаров из-за пересыхания мелких водоемов. Засуха также скажется на численность змей в регионе — их размножение будет отставать от обычного темпа.

При этом профессор отметил, что природа всегда имеет в запасе все достаточные организмы, чтобы пережить засуху, поэтому не будет наблюдаться гибели видов.