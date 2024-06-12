Севэлектроавтотранс освободили от оплаты части прибыли в городской бюджет

Как оказалось, это вовсе не прибыль, а субсидия предприятию.

ГУПС «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» постановлением правительства Севастополя от 11 июня освободили от обязанности перечисления части чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета города за отчетный период 2023 года.

— В прошлом году ГУПС «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» была предоставлена субсидия в размере 1,2 млрд рублей. Эти средства определены как доходы предприятия для погашения задолженности перед лизинговой компанией. Они определены были как доходы, вследствие чего предприятие должно оплатить 20% от той суммы, которую они получили, которая была обозначена, как чистая прибыль, — объяснил, представляющий проект документа директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, освобожденные от необходимости перечисления средства пойдут на развитие самого предприятия.