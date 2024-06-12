Севастопольскому мусорному оператору советуют убирать мусор в Севастополе

Сотрудники регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «БГС «Севастополь» приняли участие в крымской экологической акции под Ялтой. На это севастопольские общественники пригласили БГС на акции в собственном городе.

«Экологическую акцию, посвященную Дню эколога, провели сотрудники Ялтинского горнолесного заповедника. По сложившейся доброй традиции сотрудники ООО «БГС» приняли самое активное участие в экологической акции по очистке от мусора заповедной территории в районе Гаспры», — сообщили в пресс-службе регионального оператора.

За несколько часов работы кроме пластика и стекла, с горных склонов убрали автомобильные шины, матрас и искусственную елку. Всего «сплоченная команда» собрала более 40 мешков мусора.

Реакция севастопольских общественников на эту новость была ожидаемой. «Совершенно странно, что сотрудники БГС не приезжают на субботники на реку Черная, а тратят бензин и время для поездки в Крым», — написала руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Комментарий убрали оперативно.