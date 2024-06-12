Присудили премии города Севастополя 2024 года

Премии присуждаются в области культуры, медицины, физической культуры и спорта, общественной деятельности, журналистики, образования, туризма.

В 2024 году по результатам проведенной оценки достижений в работе премия в области культуры присуждена преподавателю Детской музыкальной школы №1 им.Римского-Корсакова Ларисе Денисовой, в области медицины — заведующему отделением электрозвуковой диагностики Первой горбольницы Василию Понеполяку. В области физической культуры и спорта — боксеру Исрафилу Исламову. Он выступает в весовой категории свыше 92 кг и тренируется на базе Спортивной школы олимпийского резерва №4.

Премии в области общественной деятельности удостоена заместитель руководителя филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитникам Отечества» по Севастополю», руководитель автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества Севастополя», президент севастопольской региональной благотворительной общественной организации жен и матерей, воинов-участников СВО Виктория Тупчаненко.

В области журналистики премия присуждена корреспонденту севастопольской телекомпании СТВ Владимиру Мелянскому, в области образования — директору Малой академии наук Сергею Пасеину, в области туризма — директору ООО «Инвест Тур» Наталье Коломиной.

Как прозвучало на заседании правительства Севастополя, награжденные получают диплом лауреата премии. Ее размер 250 тысяч рублей.