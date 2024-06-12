Награды города-героя хранят как положено

Перед Днем города, который отмечают в Севастополе 14 июня, «Севастопольской газете» удалось увидеть подлинные документы и награды города-героя, узнать, сколь бережно хранится то, что по праву составляет его славу и гордость.

Все началось с того, что 9 мая 2024 года в Севастопольском художественном музее им.Крошицкого вместе с легендарной картиной Александра Дейнеки «Оборона Севастополя» выставили государственные награды города-героя, а также соответствующие документы. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что представлены лишь копии документов и реплики самих наград.

Узнать, где хранятся подлинники, оказалось не так-то легко. И то, и другое составляет непреходящую ценность для города и потому хранится с соблюдением всех полагающихся мер безопасности. И все же «Севастопольской газете» удалось увидеть драгоценные для каждого севастопольца реликвии и еще раз услышать историю их вручения.

По приказу Сталина

Звание города-героя, как высший статус отличия, Севастополю был присвоен приказом №20 Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР Иосифа Сталина 1 мая 1945 года.

Впрочем, на общегосударственном уровне впервые понятие «город-герой» появилось в передовой статье газеты «Правда» от 24 декабря 1942 года. Статья была посвящена Указу Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей за оборону Ленинграда, Сталинграда, Одессы и Севастополя. Приказом же И.Сталина было объявлено о присвоении высокого звания города-героя этим четырем городам.

В том же приказе №20 речь шла об организации салюта в Ленинграде, Сталинграде, Одессе и Севастополе.

Уже после почетное звание «Город-герой» было присвоено Киеву (1961 г.), Москве и Брестской крепости (1965 г.), Керчи и Новороссийску (1973 г.), Минску (1974 г.), Туле (1976 г.), Мурманску и Смоленску (1985 г.). Таким образом звание присвоено 12 городам и крепости Брест.

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено положение о почетном звании «Город-герой». В документе говорится о награждении Севастополя орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда»: «За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города Севастополя в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы советского народа» в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Президиум Верховного Совета СССР Указом от 8 мая 1965 года постановил вручить городу-герою Севастополю орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Указ подписали Председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Микоян и секретарь Президиума Верховного Совета СССР Михаил Георгадзе.

Таким образом, Севастополю присвоено звание города-героя не Указом Президиума Верховного Совета СССР, а приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. Сам этот приказ и сейчас хранится в Центральном архиве Министерства обороны РФ.

Что касается других документов и самих наград, то в п.5 Положения о почетном звании «Город-герой» сказано, что «Орден Ленина, медаль «Золотая Звезда», а также Грамота Президиума Верховного Совета СССР хранятся в исполнительном комитете городского совета депутатов трудящихся.

Интересно, что в п.6 того же положения зафиксировано, что «на знамени города, удостоенного почетного звания «Город-герой», изображаются орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», а в п.7, что «в городе, удостоенном такого почетного звания, устанавливается обелиск с изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР».

В честь города-героя

Все три пункта положения в Севастополе выполняются неукоснительно, даже вопреки тому, что некоторые другие города-герои уже не имеют на своих знаменах Золотой Звезды.

На недавно отреставрированном Обелиске в честь города-героя («Штык и парус») также есть изображение наград и текст указа. Есть он и на Городской доске Почета на пл.Нахимова.

Кроме того, изображение наград Севастополя имеется на въездной арке на улице Генерала Мельника и на въездной стеле со стороны Южного берега Крыма.

Краснознаменный и легендарный

На знамени Севастополя есть еще две высокие награды: Орден Красного Знамени и Орден Октябрьской Революции.

Первый был вручен городу на основании указа от 16 октября 1954 года «...в связи со 100-летием героической обороны Севастополя в 1854-1855 гг. и отмечая большие заслуги перед нашей Родиной».

Соответствующую грамоту, датированную 28 марта 1955 года, подписали лично Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов и секретарь Президиума Верховного Совета СССР Николай Пегов.

Орден Октябрьской Революции вручен Севастополю указом от 13 июня 1983 года, с формулировкой «...учитывая революционные и боевые заслуги трудящихся города, их вклад в укрепление экономического и оборонного могущества страны и в связи с 200-летием со времени основания».

Грамоту к награде подписали Первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР Василий Кузнецов и Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Тенгиз Ментешашвили.

Отметим, что Орден Октябрьской Революции по своему статусу и «старшинству» считался вторым в Советском Союзе после Ордена Ленина.

Особенно важно, что все подписи на документах — подлинные, а не факсимиле, что само по себе является исторической ценностью.

Музейное хранение

Разумеется, хранение всех этих наград и документов приравнивается к хранению музейных ценностей. Поддерживаемый особым способом температурно-влажностный режим обеспечивает сохранность реликвий. Настолько, что неизменным остается физическое состояние не только металла, но ткани орденских лент, а также мелованной бумаги, до сих пор не пожелтевшей.

Идеальным можно считать и состояние футляров, часть из которых изготовлена еще 40-х годах прошлого века, а также бархатных подушечек, на которых лежат награды.

Трогать награды голыми руками строго запрещено! Только в белых хлопчатобумажных перчатках.

Хранятся медали и ордена в особом месте. При извлечении, заранее, на несколько часов меняется температурный режим для адаптации металла к окружающей среде. Аналогичная процедура повторяется и при возвращении реликвий на место хранения.

По особым случаям

Награды покидают места своего хранения в исключительных, особых случаях. Например, по случаю приезда высоких гостей.

Ордена крепили к знамени Севастополя в 2015 году, когда отмечали 70-летие Великой Победы. Один из недавних случаев — инаугурация губернатора Михаила Развожаева 2 октября 2020 года.

В следующий раз, при условии, что позволит обстановка, ордена на Знамя города прикрепят в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.