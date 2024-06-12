Начался ремонт ласпинского тоннеля

Для поездок на Южный берег Крыма автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативным проездом — по серпантину через Байдарские ворота.

На автомобильной дороге Ялта-Севастополь в районе смотровой площадки в Ласпи начали ремонт противообвальной галереи.

«На ремонтируемом участке организовано реверсивное движение. Оно будет регулироваться специальным светофором. Это может привести к заторовым ситуациям. Поэтому напоминаем: альтернативный проезд на ЮБК — через Байдарские ворота», — сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Согласно контракту, подрядная организация должна восстановить бетонные поверхности всех конструкций галерии, отремонтировать кровельное покрытие с устройством паро- и гидроизоляции и водоотводом, заменить металлическое барьерное ограждение с обеих сторон проезжей части, а также восстановить асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Срок окончания работ — конец ноября, но учитывая значимость участка дороги на Ялту, департамент транспорта поручил подрядчику завершить работы на месяц раньше.