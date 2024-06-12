На гранты поставят спектакли, снимут кино, сыграют в КВН

Девять творческих объединений Севастополя получили от Президентского фонда культурных инициатив 12,3 миллиона рублей для реализации своих проектов.

Наиболее значительный грант в 3,8 миллионов рублей получило Бюро социальных коммуникаций и информационно-коммуникационных технологий «Футурист» на съемку документального фильма-открытия «Почему вымерли мамонты». Это киноблог о первооткрывателях исторического масштаба — нескольких поколениях советских полярников и ученых.

Спортивный клуб «Юнармейцы Севастополя» на реализацию своего проекта «Настольная историко-архитектурная игра «Места исторического прошлого 2.0» выиграли 2,9 млн рублей. Это «увлекательное путешествие во времени и пространстве через трехмерные макеты архитектурных памятников Севастополя». Проект предлагает интерактивные формы, оживляя каждую деталь и создавая ключи к истории и культуре.

Центр развития человеческого капитала получил 1,8 млн рублей на фестиваль научного стендапа «Сверхновая звезда науки». Концепция проекта предполагает емкие, запоминающиеся и эмоциональные выступления участников, задача которых благодаря креативным технологиям и театральному искусству донести до аудитории понятным и простым языком достижения отечественных первооткрывателей, изобретателей, ученых и просветителей, пробудить чувство гордости у зрителей за российскую науку, способствовать формированию привлекательного образа молодого ученого.

Почти по миллиону

КВН — это универсальная форма реализации творческого потенциала. Каждый молодой человек, вне зависимости от склада характера, может реализовать себя в КВН: выступление на сцене, написание юмористического материала, вокал, хореография, звукооператорская работа, фото и видеосъемка, костюмерно-реквизиторская работа, администрирование команды и так далее. Проект индивидуального предпринимателя Антона Николаева «Открытая студенческая лига КВН «Мастер игры» получил 0,9 млн рублей.

Столько же на создание «Истории в одной картине» досталось Центру духовно-нравственного патриотического просвещения «Грифон». В 2024 году исполняется 240 лет начала подготовки поездки Екатерины II по присоединенным к России Новороссии и Крыма. Авторы проекта благодаря анимации на эту историческую тему помогут зрителю получить содержательную информацию о каждом персонаже путешествия и об эпохе, в которой они жили.

По полмиллиона рублей

Организация социально-культурного и физкультурно-спортивного развития «Родной край» на проект «Севастопольские Сударыни» получила полмиллиона рублей. Результатом творческого исследования культурного кода в одежде русских в Крыму станет пошив сарафана.

Севастопольский ТЮЗ при помощи своих некоммерческих организаций «Ах!Театр» и «Матроскин театр» получил в общей сложности миллион на постановку спектаклей «Емеля» и «Приключения капитана Врунгеля».

Художник Сергей Берлов — председатель СРОО «Творческий союз художников России», на грант будет реализовывать проект «Родина. Семья». На примере женских образов через призму художественного восприятия современного портрета он раскроет красоту и глубокий смысл семейных отношений, укрепляя чувство патриотизма молодежи.

Для участия во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2024 года было подано 10 758 заявок. По итогам экспертизы, было принято решение о поддержке 1189 проектов на общую сумму 5,67 млрд рублей.

Впервые за историю конкурсов Президентского фонда культурных инициатив в перечне победителей оказались представители всех без исключения 89 регионов России.