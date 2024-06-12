Крым перевыполнил план по доходам в бюджет

В первом полугодии бюджет Республики Крым пополнился на полтора миллиарда незапланированных рублей. Эти средства будут направлены на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов.

«В связи с перевыполнением доходной части бюджета Республики Крым за первое полугодие текущего года Правительство республики направит 1 млрд 586 млн рублей на строительство, ремонт и реконструкцию крупных социальных объектов и придомовых территорий», — написал в своем Телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Планируется установить оконные системы в 46 школах в Евпатории, Феодосии, Керчи, Ялте, Кировском, Нижнегорском, Красногвардейском районах; заменить кровли в школах Симферополя, Феодосии, Сакского, Бахчисарайского, Первомайского, Красноперекопского районов; оборудовать систему отопления 22 объектов клубной системы.

Кроме этого, по словам руководителя региона, в этом году начнется капитальный ремонт стадионов в Керчи, Феодосии, Армянске. До конца июня завершится ремонт тротуаров в Евпатории и начнется их восстановление в Феодосии и Керчи. Также специалистами прорабатывается план модернизации инженерных сетей и обновления придомовых территорий.

Продали национализированные активы украинских олигархов

Власти Республики Крым выручили более 2,1 млрд рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков, сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

«С 2023 года в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов поступило более 2,1 миллиарда рублей. В частности, в прошлом году мы продали национализированное имущество, ранее принадлежавшее физическим и юридическим лицам, совершающим в отношении России недружественные действия, на сумму 1,7 миллиарда рублей, с начала 2024 года — на сумму более 416 миллионов рублей», — сказал он.

Сообщалось, что в 2024 году в Крыму запустят новый пакет национализации активов 110 украинских олигархов, политиков и других видных деятелей. В пакет попадут активы Сусаны Джамаладиновой, известной как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск из-за распространяемой ею фейковой информации о Вооруженных силах России. В проект включены также имущество Арсения Яценюка — бенефициара компании «Антей-2012», которая является правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина, имущество семьи народного депутата Украины, возглавляющей организацию «Матери мобилизованных» Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков в Донбассе.

Собственностью Крыма станет имущество и других юридических лиц, в частности ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк».