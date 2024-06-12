Ищут перевозчиков из Фронтового в Красный Мак

В конкурсной документации сказано, что маршрут будет проходить через село Холмовку и Верхнесадовое. И в будние, и в выходные дни автобусы будут курсировать с шести утра до семи вечера. К перевозчику предъявляется ряд требований по состоянию, количеству транспортных средств и по отсутствию задолженностей.

Заявки от принимаются до 4 июля, а итоги подведут 9 июля.

В Форос — на автобусе

В июне заработал новый маршрут №47С «Севастополь – Орлиное – Форос». От автовокзала первый автобус отходит в половине седьмого утра, а последний рейс из Фороса — в восемь вечера. Стоимость билетов до Орлиного — 160 рублей, до Фороса — 280 рублей.

Напомним, что в прошлые годы департамент транспорта организовывал рейсы из Орлиного на пляж в Учкуевку. В этом году, вероятно, чиновники догадались, что из Байдарской долины до моря в Форосе намного ближе.