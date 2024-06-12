Губернатор заявил о желании идти на второй срок

Глава Севастополя Михаил Развожаев готов переизбираться на второй срок после истечения первого срока полномочий в 2025 году, если его выдвижение поддержит президент России Владимир Путин.

— В 2025 году действительно завершается мой первый срок на посту губернатора. Если президент поддержит мое выдвижение на второй губернаторский срок, то, конечно, я пойду на выборы, и дальше все будет зависеть от оценки севастопольцев. Я готов показать результаты своей работы и предложить Севастополю программу на следующий период, — заявил М.Развожаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он рассказал, что у него много проектов и планов, а многие вопросы в городе уже решены, и «можно не бегать с пожарной командой и тушить пожары».

В городе идет масштабный ремонт, строительство дорог, отремонтированы десятки объектов социальной инфраструктуры. Завершается работа над важным стратегическим документом — новый генеральный план планируется принять в этом году.

— Сейчас основные, базовые вещи удалось расставить по местам, можно системно работать и реализовывать стратегические задачи. Реализация госпрограммы и национальных проектов стала существенно эффективнее, — подчеркнул М.Развожаев.

Среди приоритетных направлений развития города губернатор назвал капитальное строительство, туризм, морское приборостроение и IT-сферу.

М.Развожаев возглавляет Севастополь с 2019 года. Год он работал в качестве врио губернатора, а в 2020 году победил на выборах с результатом 85,72% при явке более 48%.