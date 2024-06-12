Даже платные туалеты не работают

Жители Севастополя снова возмущены закрытыми общественными туалетами в парках и скверах — в частности, в Динопарке. В горхозе всё сваливают на вандалов.

Платный туалет в Динопарке не работает и уже давно. В чате и.о.вице-губеранатора Евгения Горлова, отвечающего за коммунальные проблемы, женщина задала резонный вопрос: «Почему нет туалета в Динопарке? Есть площадка детская, кафе. Что делать людям которые живут не рядом? Ходить в кусты?»

В ответ написали: «Туалет проходит ремонтно-восстановительные работы после очередного акта вандализма, запуск планируется осуществить не позднее середины следующего месяца». Но сейчас еще первая половина июня, следовательно на ремонт потребуется больше месяца!

Плату за посещение общественных туалетов в 20 рублей ввели в феврале прошлого года. Тогда Е.Горлов объяснил необходимость «туалетной реформы», что акты вандализма происходят каждый день, а плата за вход позволит справиться с этой проблемой. За туалетом будет присматривать консьержка. Часть собранных средств потратят на ее зарплату и на зарплату уборщиц. Остальные деньги пойдут на приобретение моющих средств, ремонт и на открытие новых общественных туалетов.

Но после введения платы ситуация с туалетами не улучшилась. Когда последний раз работал туалет в Динопарке никто уже не вспомнит, но печальная картина наблюдается по всему городу: «Ни в одном парке нет ни одного толкового стационарного туалета. Удивительно просто. Ну как так? Разбиваем парк для людей, и не думаем об их потребностях», — жалуются севастопольцы в том же чате. Говорят о проблемах с туалетами в Московском парке, в сквере «Корабел», где после реконструкции это необходимое заведение так и не открылось.

Читатель «Севастопольской газеты» был крайне возмущен неработающими платными туалетами в парке Ахматовой: «Вчера вечером решил прогуляться в парке им.Анны Ахматовой. В половине восьмого у туалета стояло много людей, а он — то ли уже не работал, то ли и не открывался вовсе!»

В Комсомольском парке им.Марии Байды общественный туалет работает. Плату за посещение принимает кассир в отдельной будке.

— Ручку на себя! Сильнее толкайте! — время от времени громко кричит она.

В этот момент к туалету подошла пожилая женщина.

— Туалет стал платным? — грустно спросила она и, постояв, ушла, не посетив заведения. Денег у нее с собой не было.