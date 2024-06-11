В Новый Херсонес набирают персонал

О зарплате экскурсоводам и администраторам сообщат после индивидуального собеседования.

Фонд поддержки гуманитарных проектов «Моя история», который курирует создание историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе, объявил о наборе экскурсоводов и администраторов-волонтеров.

«Это уникальный шанс стать частью команды, которая будет формировать образ Нового Херсонеса, одного из самых масштабных проектов страны. Получить бесценный опыт, прикоснуться к подлинной истории и быть в эпицентре важных событий полуострова», говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Для будущих экскурсоводов организуют курс лекций с получением сертификата, где опытом будут делиться специалисты федеральных парков «Россия — моя история», создатели экспозиций Нового Херсонеса, преподаватели Севастопольского государственного университета, представители Крымской епархии и сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический.

В фонде уточнили, что хотя опыт работы и профильное высшее образование дают преимущество для соискателей, работу могут получить и молодые люди «для кого история, вера и патриотизм занимают важное место в жизни».

Ранее сообщалось, что в Новом Херсонесе будет создано более двух тысяч рабочих мест.

Открытие историко-археологического парка намечено на конец июля. Логично предположить, что произойдет это 28 июля — в День крещения Руси.