В Крыму думают о развитии на ближайшие 12 лет

В Республике Крым сформировали программу социально-экономического развития до 2036 года. До 1 июля внести свои предложения может каждый крымчанин.

«Глава Республики поставил задачу до 1 июля собрать мнение крымчан по разработке Программы развития экономики Республики Крым до 2036 года и до 1 августа эту программу утвердить. Именно поэтому мы проводим встречи со студенческим сообществом, а при главе Республики создана экспертная группа, которая обрабатывает все предложения, поступающие от крымчан. Так, на сегодняшний день уже более 50 граждан изъявили желание поучаствовать в разработке программы», — рассказал министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

В состав рабочей группы входят 90 экспертов, в том числе, представители крымской науки и общественности. Сейчас они проводят консультации с трудовыми коллективами и студентами вузов. Рассказывают о национальных целях, основных направлениях, преимуществах и приоритетах региона на ближайшие 12 лет, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

Программа разработана согласно национальным целям, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина. До этого стратегии социально-экономического развития до 2030 года и в Крыму и в Севастополе были утверждены в 2017 году.

Ждут указания

Как сообщили «Севастопольской газете» в департаменте экономического развития Севастополя, сроки разработки программы развития экономики до 2036 года в нашем городе пока неизвестны. Все зависит от того, когда «придет документ из Минэкономразвития РФ».